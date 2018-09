"Saptamana aceasta ar fi trebuit sa avem toate dovezile "tentaturii" de lovitura de stat, asa cum spune Liviu Dragnea aici. Vedem doar ca loviturile s-au mutat in partid.

Doamna Firea, alt lider PSD, ne spunea cu cateva zile in urma ca seful partidului pregatise cu doua saptamani inainte de 10 august planul de comunicare. Minciuni dupa minciuni, dupa minciuni.

Nu-mi face placere sa vorbesc despre astfel de lucruri. Insa polarizarea Romaniei, agresivitatea exagerata, disparitia decentei din spatiul public sunt in mare masura "realizarile" acestui partid care in campania electorala a promis lapte si miere.

P.S. Nu ma intereseaza conflictele din PSD decat in masura in care ne afecteaza pe toti. Iar lucrurile pe care asa-zisii opozanti intarziati din partidul de Guvernare le tipa azi noi le spunem de aproape doi ani: institutii la cheremul unui singur om, decizii arbitrare, decuplarea de la politicile europene, incompetenti in functii publice, schimbarea legilor in beneficiul unui condamnat penal si multe altele", a scris Ciolos pe Facebook.