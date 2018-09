Uniunea Salvati Romania cere demisii de urgenta de la toti sefii Jandarmeriei care au fost pusi astazi sub invinuire de Parchetul General pentru modul de actiune la mitingul din 10 august. Este revoltator ca cei trei sefi sa ramana in functie dupa ce Parchetul a constat ca au evacuat Piata Victoriei, in baza unui ordin nelegal, se arata intr-un comunicat al formatiunii.