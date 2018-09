"Din Timis avem deocamdata anuntata candidatura doamnei senator Alina Gorghiu pentru alegerile europarlamentare. Am avut o discutie telefonica cu colega Alina Gorghiu alaltaieri (n.r. miercuri), mi-a spus ca doreste sa-si anume candidatura si i-am spus ca evident ca are sustinerea mea. In sedinta pe care am avut-o ieri (n.r. joi), am pus pe ordinea de zi si acest subiect si in unanimitate Biroul Politic Judetean considera potrivita candidatura doamnei Alina Gorghiu si apreciind prestatia pe care a avut-o ca senator de Timis pana acum, si-a dat votul pentru sustinerea acestei candidaturi pe o pozitie cat mai buna pe lista.

Evident, i-am transmis ca are dezlegare sa faca uz in actul de comunicare si unde considera de cuviinta, pentru ca are sustinerea si a mea personala si sustinerea Biroului Politic Judetean cu unanimitate de voturi. A fost prezenta foarte mult in judet, a fost prezenta daca nu in tot judetul, daca nu intr-o foarte mare parte a sa si a organizat o multime de conferinte de presa in care si-a prezentat activitatea parlamentara. Prin urmare, prestatia dansei are aprecierea noastra si avem incredere ca si din postura de europarlamentar isi va face datoria", a afirmat primarul municipiului Timisoara, potrivit Hotnews.ro.