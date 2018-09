"Soarta ingrate de pucist

Deja infranti, pucistii in frunte cu Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, isi striga onestitatea, buna credinta si atasamentul fata de PSD in fata oricui este dispus sa-i asculte, dupa ce si-au bagat propriul partid in corzi, in incercarea ratata de a prelua partidul.

Ce-i drept, Dragnea a ajuns atat de nociv pentru Romania si atat de vulnerabil pentru PSD incat inainte de sfarsitul anului va trebui sa paraseasca si functia de presedinte al Camerei Deputatilor dar si pe cea de presedinte PSD.

Dar nu printr-un puci organizat de trei din cei mai nocivi si lipsiti de caracter si de calitati oameni din PSD care n-au avut nici macar minima inteligenta sa nominalizeze un inlocuitor credibil pentru Dragnea. Oricum, varianta Dancila nu a avut decat rolul de acoperire pentru aspiratiile nemasurate de marire ale doamnei Firea care se vrea si presedinte PSD si candidat la presedentia Romaniei.

Gabriela Firea a confundat tara cu sustinerea neconditionata de la Ilfov, dar fara a avea nici macar sustinerea tuturor sectoarelor din Bucuresti. De altfel Gabriela, plina de ambitii prezidentiale este un discipol al Voiculescului, puscarias si turnator de nadejde, Paul Stanescu, vicepremier, care umbla prin guvern cu vata in nas, un semidoct provenind din aceeasi casta a baronilor prafuiti din provincial sudista ca si Dragnea, s-a suparat ca nu este singurul administrator al sumelor uriase care se distribuie catre administratiile locale pe care le controleaza mai mult Valcov decat el.

Si in sfarsit Tutu lui Tatutu (Tutuianu) un submediocru frustrat ca l-a schimbat Dragnea din functia de ministru al apararii, cand el se credea cel putin Napoleon. Dragnea va trebui sa plece cat de curand, dar pe mana unora mai destepti, mai putin ipocriti, mai putin lichele.

Oricum, cei trei semnatari au avut mize personale legate de bani si putere si in mod cert sunt la fel de nocivi, lacomi si urati la suflet ca si Dragnea, iar de tara nu le pasa.

Oricum Firea, Stanescu si Tutuianu au un mare merit: au lasat opozitiei si presei un document politic semnat cu care PSD-ul poate fi atacat de dimineata pana seara si l-au subrezit maxim pe Daddy", a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.