"Sefii Jandarmeriei pusi azi sub acuzare nu mai pot sta nici macar o clipa la conducerea institutiei. Trebuie sa demisioneze rapid, asa cum si Carmen Dan trebuie sa plece din fruntea Ministerului de Interne. Nu am fi ajuns in aceasta situatie, sute de protestatari pasnici nu ar fi fost batuti in Piata Victoriei, daca actuala conducere a Jandarmeriei nu ar fi executat irational si ilegal toate ordinele politice venite dinspre Carmen Dan si Liviu Dragnea. Am avertizat de nenumarate ori, inca din momentul in care doamna Dan gira un proiect de lege prin care Jandarmeria ar fi devenit organ de cercetare penala, ca institutia - in ciuda tuturor angajatilor profesionisti si respectabili - e la un pas de a ajunge instrumentul politic al PSD. Pas cu pas, intr-un singur an de zile, Dragnea-Dan au reusit sa distruga toata credibilitatea Jandarmeriei Romane" a scris Ovidiu Raetchi pe pagina sa de Facebook.