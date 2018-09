"Categoric, nu!" , a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au contestat.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata vor fi remaniati doi ministri importanti din Guvernul Dancila "care au inceput sa-l incomodeze pe domnul Dragnea" - Paul Stanescu si Tudorel Toader. (Citeste si: Gabriela Firea: Eu cred ca miza de astazi este excluderea mea)

"Nu vrem sa dam o lovitura violenta, armata, de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem non combat, suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati. Ma rog, eu am de la copiii mei niste pistoale de jucarie, sa i le arat domnului Dragnea ca suntem pasnici. Dar discutam foarte serios despre tara si nu ne permitem sa glumim sau sa bagatelizam problemele romanilor. Eu cred ca miza de astazi este excluderea mea, pentru ca am avut curajul, dupa ce am epuizat toate etapele si umane si statutare, sa spun faptul ca domnul Dragnea nu-si mai respecta angajamentele luate fata de romani si de bucuresteni. Si cred ca se va propune excluderea mea. De asemenea, o miza foarte importanta, si anticipez, sa dea Domnul sa nu fie asa, miza este fie dati afara din Guvern doi ministri foarte importanti care au inceput sa-l incomodeze pe domnul Dragnea", a declarat Firea inaintea Comitetului Executiv National al PSD.

Firea a adaugat ca este vorba despre vicepremierul Paul Stanescu, dar si despre ministrul Justitiei, Tudorel Toader - un "ministru care il deranjeaza pe Dragnea din ce in ce mai mult, chiar il irita".