"Recunosc rusinat si ruinat emotional ca o greseala din trecutul meu ma cauta astazi prin presa, precum o naluca. Recunosc ca, in urma cu douazeci de ani, din prea multa credulitate si naivitate, am fost antrenat intr-o situatie regretabila si am suferit o condamnare penala pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune. Mi-am ispasit pedeapsa prin detentie, unde din cauza tratamentelor inumane si 'corectiilor' fizice de care am avut parte, am fost foarte aproape de obstescul sfarsit. Rememorand, incropesc cu sentimentele de groaza de atunci aceste randuri", a scris Coliu, pe Facebook.

El a adaugat ca nu cerseste mila nimanui si ca a stat "spasit in fata judecatii justitiei".

"Am stat spasit in fata judecatii justitiei, am platit cu libertatea si aproape cu viata, regret cate zile voi mai avea aceasta greseala a trecutului si a imaturitatii mele de atunci. Am invatat insa din aceasta eroare, din propria cadere si disperare, am inteles definitiv ca doar prin munca, truda, demnitate si sacrificiu poti razbi in aceasta viata, doar astfel poti razbi si izbandi. M-am reabilitat, ridicandu-ma din propria cenusa, mi-am intemeiat o familie de care sunt mandru, ma consider astfel recompensat, binecuvantat si am redobandit respectul semenilor mei. Incurajarile si indemnurile celor din jur m-au determinat sa fac pasul catre politica, iar voturile pe care le-am dobandit din partea romanilor din diaspora reprezinta pentru mine o izbavire, aici, pe pamant", a completat deputatul PMP.

Coliu le cere iertare lui Traian Basescu, presedintele de onoare al PMP, si lui Eugen Tomac, presedintele partidului.

"Imi pare rau pentru situatia in care pun astazi Partidul Miscarea Populara, pe toti colegii mei, care oricum reprezinta o tinta prioritara pentru actualii guvernanti. Am crezut tot timpul, in interiorul meu, ca mi-am ispasit aceasta greseala a tineretii si am considerat ca voi putea fi tratat in masura realizarilor mele de astazi. Imi doresc ca aceasta greseala sa nu va vulnerabilizeze, mai ales pe voi, colegii si prieteni mei din Partidul Miscarea Populara si familia diaspora, din care fac parte. Imi pare nespus de rau! Va aduc la cunostinta, pe aceasta cale, ca demisionez din toate functiile detinute in Partidul Miscarea Populara", a transmis Doru Coliu.