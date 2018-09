"Daca eu fac parte din statul paralel, cred ca trebuie sa mergem in alta parte. Ceea ce vreau sa va spun foarte clar, in numele colegilor nostri care sustin aceasta scrisoare, ce hotarare am luat: nimeni nu va pleca din partid, chiar daca se va incerca o excludere sau alta. Toata lumea ramane in PSD, sustinem tot ce spunea doamna primar general, asa ca nu este nicio problema.

Problema este de management al partidului la aceasta ora, asta este singura discutie pe care speram sa o lamurim astazi, nu este vorba de armetica (sic!). Nu discutam de armetica. Toata lumea face armetica: sunt 20 asa, 50 asa, sau mai stiu eu cati. Noi suntem nemultumiti de managementul politic pe care presedintele Dragnea la aceasta ora il face acestui partid”, a spus Paul Stanescu, inainte de sedinta CEx PSD, potrivit Digi24.