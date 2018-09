"Miza nu este ramanerea sau plecarea lui Liviu Dragnea, miza o prezinta Romania, programul de guvernare, stabilitatea tarii si faptul ca o data si o data trebuie sa ne ridicam din genunchi si resursele sa fie ale romanilor. Normal este sa vorbesti in interiorul partidului.

Stiti ca nu mor de dragul lui Liviu Dragnea, cand am avut ceva de zis, am zis in interiorul partidului si lucrurile au fost regularizate(sic!). Nu poti sa vii peste noapte, cand n-ai deschis gura in organismele statutate, si sa scrii o scrisoare si sa te adresezi cetatenilor cu probleme strict ale PSD. (...) Este cel mai grav atac la adresa PSD din istoria partidului", a declarat Oprisan, potrivit Hotnews.ro.