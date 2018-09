UPDATE : Sebastian Cucoș, prim-adjunctul Jandarmeriei Române, a fost pus sub învinuire în dosarul protestelor, pentru complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, scrie stirileprotv.ro.

Conform surselor citate, acestia ar fi cercetati pentru mai multe infractiuni in legatura cu interventia jandarmilor, informeaza Agerpres.

Aceleasi surse au mentionat ca primul care se va prezenta este colonelul Ionut Catalin Sindile, seful Jandarmeriei Romane, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.

De asemenea, au mai fost chemati: colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva; maiorul Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, cercetat pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals.

La Parchet a fost citat si comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI, cercetat pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva.

Procurorii militari au deschis un dosar penal in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii in timpul protestului din 10 august.

Pe 3 septembrie, Parchetul General anunta ca 770 de plangeri penale au fost inregistrate la Sectia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protest.