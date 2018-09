”Este ultima zi de depunere a semnaturilor la Bucuresti, dar semnaturile aradenilor sunt retinute de Primaria Arad fara nicio explicatie. De aceea, noi cei de la USR Arad, in numele a 21.000 de aradeni din municipiu care au semnat, cerem demisia primarului Gheorghe Falca. Semnaturile stranse de zeci de vouluntari aradeni in cadrul unui efort care a durat sase luni nu mai pot fi folosite! Au venit sa semneze inclusiv oameni cu dizabilitati, in carucior, iar Falca, pe langa ca ne-a darmanat cortul, refuza sa ne elibereze semnaturile. Ne pune in pericol proiectul, pentru ca se poate sa nu mai atingem pragul de 21 de judete cu peste 20.000 de semnaturi”, a declarat deputarul USR Sergiu Vlad, potrivit News.ro.

”Fie ca vorbim de ignoranta, rea-credinta sau incapacitate organizatorica, Primaria Arad denota dispret fata de voluntari, oamenii care au semnat, fata de USR, care a contribuit la acest efort de sase luni. Asadar, indiferent de cauza care a condus la aceasta bataie de joc la adresa aradenilor, cerem demisia primarului Gheorghe Falca”, a declarat, la randul sau, senatorul USR Adrian Wiener.