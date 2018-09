"Grupul de initiativa si-a asumat si isi asuma in continuare tot ceea ce e scris in scrisoare fara discutie. Obiectivul nostru principal este guvernarea. Asta inseamna sa mentinem coalitia cu ALDE, asta inseamna sa ne aducem inapoi toti parlamentarii care au plecat. Sper ca, dupa CEx-ul de maine, toti parlamentarii social-democrati care au plecat sa revina in PSD. Pentru ca, in ultima perioada, s-a intamplat ca anumiti parlamentari sa plece, riscul este mare, daca ramanem in aceeasi situatie, cea de astazi, sa plece la alte partide, sa ramana independenti", a declarat Stanescu, potrivit Antena3.ro.

Paul Stanescu a mai spus ca, in momentul de fata, ar fi necesara o remaniere guvernamentala.

"In momentul in care se va produce ceea ce cerem in acea scrisoare si avem majoritate, avem coalitie cu ALDE, avem guvernare, sigur ca vom discuta si eventuale remanieri guvernamentale, dar asta va decide primul-ministru. Noi consideram ca trebuie anumite remanieri, dar doamna prim-ministru Dancila va decide ce se va intampla in continuare", a completat Stanescu.