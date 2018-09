"Tentativa de fortare a demisiei presedintelui ales al PSD este nociva pentru partid si pentru guvernare. Scrisoarea prin care se solicita o demisie imediata din functiile de presedinte PSD si presedinte al Camerei Deputatilor a lui Liviu Dragnea aduce partidul intr-o stare de disputa si tensiune inadmisibile, care risca sa degenereze in partizanate si atitudini absolut nocive guvernarii si majoritatii politice actuale", spune europarlamentarul social-democrat, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Popa considera ca unul dintre atuurile care definesc PSD este solidaritatea, iar programul de guvernare trebuie dus mai departe.

"Orice partid viu are dezbateri interne despre directie, despre agenda, despre lideri. Personal cred ca aceste dezbateri este bine sa le purtam in interior, si nu in spatiul public. Pentru ca oamenii ne-au votat cu o agenda clara, cu un program de guvernare amplu, cu o lista de prioritati pe care in nici un caz nu trebuie sa le schimbam. Romanii vor de la noi solutii pentru cresterea nivelului de trai, pentru mentinerea guvernarii, pentru reducerea saraciei si punerea in aplicare a masurilor din programul nostru. Cred ca asta este ceea ce ar trebui sa conteze si sa primeze in orice dezbatere", mai spune Razvan Popa.

Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se intruneste vineri in sedinta, dupa ce, in cursul zilei de miercuri, in spatiul public a aparut o scrisoare deschisa, semnata de vicepresedintii PSD Paul Stanescu (viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), Gabriela Firea (primar general al Capitalei) si Adrian Tutuianu (vicepresedinte al Senatului), prin care cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului de catre premierul Viorica Dancila, care este presedinte executiv.