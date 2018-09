Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca maine vor fi depuse celelalte 6-7 sute de mii de semnaturi si se intra in etapa a treia - cea parlamentara, scrie News.ro.

El a precizat ca, in acest moment, obiectivul USR in Parlament va fi sa aduca aceasta initiativa in plenul Parlamentului pentru a fi votata si pentru a se ajunge la referendum.

”Cu aceasta majoritate, mi-e greu sa anticipez cand se va ajunge la vot si la referendum, dar ceea ce pot eu sa promit este ca atunci cand USR va ajunge la guvernare, ceea ce probabil se va intampla din 2020, fara penali va fi o prioritate zero”, a subliniat Dan Barna.

Liderul USR a precizat: ”Noi practic ne propunem ca la articolul 37 din Constitutie sa mai adaugam un alineat care suna in felul urmator, foarte simplu si foarte concis: «Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor si Senat si in functia de presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii»”.

Barna a explicat ca au fost consultati specialisti in drept si nu este vorba de nicio incalcare a drepturilor omului, iar in tarile europene functioneaza morala in acest sens.