"Pentru membrii CEX al PSD - pentru toti cei care inca il sustin pe Dragnea! Stop minciunii si ipocriziei! Stop manipularii si imposturii!

Dragnea nu a luptat niciodata nici cu Kovesi, nici cu Statul Paralel, nici contra abuzurilor, nici ca sa-si apere colegii! Mereu si-a urmarit interesul personal indiferent de interesul celorlalti !

Revolta mea, a lui Grindeanu, Tudose, Banicioiu, Andronescu, Firea si, de ieri, Tutuianu, Stanescu , Ciolacu, Mocioalca, Neacsu etc nu are absolut nicio legatura cu Iohannis, SRI, Soros bla bla - este doar o incercare in al 12 lea ceas de a-i lua mansa unui pilot nebun si disperat gata sa distruga tot!

Cine maine ramane cu Dragnea sa nu mai invoce scuze false!", a scris Victor Ponta pe pagina lui de Facebook.