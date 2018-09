"Scrisoare deschisa – Apel

Catre formatiunile politice din Romania care inca mai gireaza esecurile PSD

Doamnelor si domnilor,

Ultimele evenimente din PSD arata fara doar si poate ca acest partid trece printr-o criza interna majora care il face sa nu mai fie compatibil cu guvernarea. De altfel, este clar ca in timpul cel mai scurt un numar mare de parlamentari se vor alatura liderilor organizatiilor teritoriale in demersurile lor anti – Dragnea, ceea ce va pune in discutie chiar existenta majoritatii parlamentare.

Documentul politic de ieri lansat de unii lideri ai PSD recunoaste faptul ca acest partid a esuat in cea mai mare parte a obiectivelor sale politice: razboiul permanent dus impotriva unei mari parti a societatii a blocat guvernarea, s-a prabusit in sondaje, este in plan o OUG pentru amnistie si gratiere, au fost numite in functii importante persoane slab pregatite profesional, partidul este izolat in plan international.

Dar pe de alta parte se vede ca PSD nu are solutii pentru a rezolva aceste probleme. O cosmetizare a partidului prin eliminarea lui Dragnea si cateva promisiuni electorale pentru cetateni (autostrazi etc) si pentru liderii ingrijorati (amnistia si gratierea) nu inseamna reformarea acestui partid. Poate ca liderii PSD isi fac curaj promitand unii altora ca vor ramane la guvernare, dar ei nu inteleg ca bilantul ultimelor 18 luni arata ca o continuare cu Premierul actual nu este posibila.



In aceste conditii ma adresez in primul rand liderilor ALDE. Cer acestui partid sa nu mai gireze macelul intern din PSD. In caz contrar, va insemna ca este partas la dezastrul in care un PSD aflat in dezintegrare va impinge tara prin blocarea actului de guvernare. ALDE trebuie sa se pronunte asupra temelor presante de pe agenda guvernamentala pentru ca problemele cetatenilor nu pot fi puse intre paranteze chiar daca in PSD este razboi civil. Iar Calin Popescu – Tariceanu trebuie sa aiba o pozitie publica si clara fata de criticile aduse de lideri marcanti ai PSD propriei guvernari din care face parte si de care partidul sau este, partial, responsabil.



Lansez un apel catre toti liderii politici si parlamentarii care inca nu si-au clarificat pozitia fata de criza guvernarii si a PSD. Le cer sa izoleze acest partid care in conditiile actuale nu mai poate reprezenta guvernarea din Romania.

Le transmit tuturor ca nu stiu si nu ma intereseaza cine va iesi invingator din batalia interna din PSD. Dar este clar ca deja guvernarea este blocata. PSD a pierdut definitiv legitimitatea data de alegerile din 2016. Iar reforma partidului nu este posibila la guvernare.

Iata de ce restul liderilor politici trebuie sa fie concentrati acum asupra asigurarii unei formule politice democratice si eficiente, care sa permita functionarea normala a Guvernului", a scris Gorghiu pe pagina sa de Facebook.