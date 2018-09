"Este o candidatura puternica, ma bucur ca a luat decizia de a se implica si de a-si depune candidatura. Experienta politica pe care o are, portofoliul de cunostinte il fac sa fie un candidat puternic, un candidat care poate deveni europarlamentar si sa ajute Romania din aceasta calitate”, a declarat joi Ludovic Orban, la iesirea din sediul DNA, unde a fost audiat in urma unei plangeri depuse de Viorel Catarama, potrivit News.ro.

Fostul lider PNL Crin Antonescu a anuntat in aceasta saptamana ca si-a depus documentele in vederea unui candidaturi la europarlamentare, precizand ca "interesul si combustia" sa pentru politica interna sunt foarte limitate si ca multi colegi, inclusiv actualul presedinte al partidului Ludovic Orban, au apreciat ca ar putea reprezenta formatiunea liberala la acest scrutin si in PE. El a tinut sa sublinieze ca nu a negociat o pozitie pe lista.