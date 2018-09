"Consider ca scrisoarea care a aparut, ieri, in spatiul public, trebuia sa apara, mai intai, in toate organizatiile judetene, pentru ca toti membrii PSD si in special Comitetele Executive judetene sa ia act de ea. Nu vreau sa spun ca sunt vinovati cei care au facut aceasta scrisoare, dar mi se parea corect ca prima oara sa ia partidul la cunostinta de ea.

Noi, la organizatia judeteana, am discutat saptamana trecuta tot ce a aparut in presa, inclusiv scrisoarea. S-a discutat in Comitetul Executiv, fara sa se stie de aceasta scrisoare, care ar fi pozitia organizatiei judetene Hunedoara. Aproape in unanimitate de voturi s-a decis sa il sustinem pe Liviu Dragnea la functia de presedinte, sa o sustinem pe Viorica Dancila ca premier, si programul de guvernare votat de milioane de romani. Aceasta este pozitia cu care organizatia judeteana va merge, maine, in CEx", a declarat presedintele PSD Hunedoara, Laurentiu Nistor, potrivit Hotnews.ro.