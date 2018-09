Precizarile acestuia au fost facute in contextul scrisorii deschise prin care lideri ai PSD cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al formatiunii si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului de catre premierul Viorica Dancila, care este presedinte executiv.

"Experienta politica ma face sa fiu foarte atent la asemenea demersuri si, fara a face abstractie de elemente de context - cine sunt initiatorii sau semnatarii, in ce moment de timp apare un asemenea demers - incerc totusi sa ma concentrez in primul rand pe continutul demersului. Nu vreau sa trag o concluzie, pentru ca atunci ar insemna ca reuniunea CExN este inutila si toti dam sentinte in prealabil in asa fel incat sa indeplinim doar o simpla formalitate. Din punctul meu de vedere sunt cateva lucruri pe care nu le-am inteles in aceasta scrisoare, si anume faptul ca ar trebui sa ne ingrijoreze adversitatea lui Iohannis si a gruparii #Rezist si a altor formule de manifestare ale unui sistem ticalos, profund anticonstitutional si profund abuziv. Acest aspect nu cred ca poate sa intre in discutie", a precizat Serban Nicolae.

Senatorul social-democrat a subliniat ca ceea ce il intereseaza in principal, fiind "oricand gata de discutie", se refera la eventualele disfunctionalitati in interiorul PSD-ului si eventual lucrurile care il nemultumesc in ceea ce priveste actul guvernarii.

"De altfel, eu am si declansat intr-un fel aceasta procedura de evaluare a ministrilor. Sunt adeptul in continuare a unei remanieri consistente la nivelul Guvernului, inca de la precedentul CExN al PSD de la Neptun, cand am atras atentia asupra faptului ca sunt intarzieri mari, ca in general exista blocaj intre ministere si mai ales ca in buna masura proiectele pe care noi ni le-am asumat public si in legatura cu care exista mari asteptari din partea opiniei publice sunt intarziate sau blocate in mod sistematic. De aceea, pastrand atitudinea mea cat se poate de deschisa fata de dreptul la opinie al oricarui coleg, as vrea sa le ascult argumentele. Poate gresesc, dar, din punctul meu de vedere, principala noastra problema acum tine de actul guvernamental. Daca ea i se poate imputa lui Dragnea sau se poate rezolva prin inlaturarea lui Dragnea de la sefia PSD sau a Camerei Deputatilor - ca asta inteleg ca ar fi o solutie - este de discutat. N-as spune ca este o formula viabila, dar pot exista argumente si as vrea sa le aud", a aratat Serban Nicolae.

El a adaugat ca in CExN al PSD de vineri va asculta opiniile celor care ridica anumite probleme si isi va spune in acest for punctul de vedere.

"Imi pastrez aceeasi atitudine de 28 de ani, de a spune ceea ce cred, inclusiv sa-mi exprim o opinie contrara fata de un coleg, chiar daca face parte dintr-un grup, chiar daca are o functie importanta, chiar daca s-ar putea supara pe mine. Nu am cum sa ma mai schimb la varsta asta si am suficienta experienta ca sa nu mai stau sa-mi pun problema menajarii unor sensibilitati sau a evitarii unor tensiuni in plan personal. Am sa-mi spun punctul de vedere in CExN al PSD si am sa ascult in primul rand opiniile celor care ridica o serie intreaga de probleme, urmand ca orice fel de decizie sa o respect, asa cum am facut-o intotdeauna. De multe ori s-a intamplat sa nu fiu de acord cu deciziile CExN, in primul rand cele care ma priveau, dar asta nu inseamna ca de dragul unor satisfactii personale am sa dau cu piciorul unei activitati pe care o desfasor neintrerupt din 1990 pana astazi", a conchis liderul senatorilor PSD.

Semnatari sunt vicepresedintele PSD Paul Stanescu, viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD si primar general al Capitalei, Adrian Tutuianu, vicepresedinte PSD si vicepresedinte al Senatului.