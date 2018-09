"Din punctul meu de vedere, sunt toti o apa si-un pamant. Pana mai ieri, dl Stanescu se intelegea foarte bine cu dl Dragnea si puneau la cale tot felul de chestiuni in interesul PSD. Nu pot sa inteleg cu ce e mai bun Stanescu astazi decat Dragnea, iar solutia pe care o dau semnatarii scrisorii este de-a dreptul ridicola si anume mentinerea ca presedinte al PSD a premierului Dancila, care nu stie pe ce lume traieste si care nu e nici macar capabila sa invete bine limba romana si sa citeasca mesajele pe care i le scriu altii pe hartie", a declarat Orban, miercuri, intr-o interventie la Romania TV, scrie jurnalul.ro.

In opinia sa, mentinerea premierului Viorica Dancila in aceasta functie si asigurarea conducerii partidului de catre aceasta "nu sunt solutii".

"Singura solutie este sa trimita acasa acest guvern incompetent, un guvern care este format din marionetele lui Dragnea si ale baronilor judeteni din jurul lui Dragnea si sa ceara scuze romanilor pe care i-au mintit in campania electorala promitandu-le marea cu sarea, in conditiile in care, de cand sunt la putere, ei nu fac altceva decat sa agreseze institutiile statului roman printr-o politizare agresiva, nu fac altceva decat sa isi imparta diferitele ciolane in cadrul deselor reimpartiri de putere in cadrul guvernului si nu fac mai nimic pentru oameni", a sustinut presedintele Ludovic Orban.