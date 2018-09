"A fost aceasta discutie in spatiul public, si anume ca doar domnul Dragnea vrea sa ofere celor care au fost victime ale abuzurilor sau victime ale interventiei unor institutii in actul de justitie aceasta legislatie privind amnistia si gratierea. Si dumnealui, din toate discutiile pe care le-am purtat si la partid, a fost un fel de garant ca doar dumnealui poate sa salveze aceste persoane.

In realitate, daca ar fi vrut cu adevarat sa creeze un cadru legislativ care sa fie, in primul rand sustenabil, 100% legal, dezbatut, care sa nu poata fi contestat, nici din exterior si nici din interiorul tarii, putea sa faca aceste lucruri anul trecut, spre exemplu. Dar lucrurile nu s-au intamplat asa, pentru ca - si eu am spus-o si mi s-a transmis ca nu este bine ce fac, dar eu am spus un adevar si mai devreme sau mai tarziu va iesi la iveala - daca domnul Dragnea ar fi dat aceste legi mai devreme, atunci cand trebuia sau cand le-a promis, cu siguranta nu ar mai fi putut sa aiba sponsori, din toate punctele de vedere, morali, sustinatori. Pentru ca asta a fost de fapt moneda de schimb: 'Voi sa fiti cu mine, pentru ca eu sunt garantul acestei legislatii'", a spus Firea, miercuri seara, la Romania Tv, potrivit jurnalul.ro.