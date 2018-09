"Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna, e evident ca trebuie sa se schimbe ceva. A trecut deja prea mult timp de cand pare ca totul s-a oprit in loc din cauza unor mize personale. Acest blocaj a impartit Romania in doua si ameninta sa ne indeparteze de partenerii nostri internationali. Situatia din principalul partid de guvernare trebuie sa se rezolve cat mai rapid, pentru a ne putea intoarce la prioritatile noastre ca tara", a scris Grindeanu pe Facebook.