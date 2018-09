"Problema este ca victoria PSD este saracia Romaniei. Teleorman, Olt, Vaslui sunt printre cele mai sarace judete din Romania. Peste tot unde de 27 de ani conduce PSD e saracie si nivel de dezvoltare scazut din Romania. Este o realitate obiectiva si vedem aceasta scrisoare unde supararea cea mai mare nu este ca in Romania lucrurile merg prost, pentru ca nu se vorbeste nici de pesta, nici despre manuale, nici despre autostrazi, ci se vorbeste despre faptul ca: baieti, scadem in sondaje. Deci drama PSD este una pur interna. Aici este pur si simplu un jurnal de batalie. Cu actualul lider, pur si simplu, ne scufundam - acesta este mesajul", a afirmat Dan Barna, pentru Digi24, potrivit Ziare.com.

Potrivit liderului USR, amnistia si gratierea au constituit singura preocupare a PSD.

"Acel paragraf (din scrisoare referitor la amnistie si gratiere - n.red.) confirma ceea ce o tara intreaga stie: ca miza pentru PSD este amnistia si gratierea. Or, toate graficele colorate ca Romania devine gradina Maicii Domnului si raiul care va veni pe pamant cu guvernarea PSD sunt niste minciuni. Singura preocupare a fost amnistia si gratierea. Ingrijorarea pe care o au acum liderii PSD este ca Liviu Dragnea a devenit o piedica in calea amnistiei si gratierii. Acesta este fondul acestei probleme. Evident ca Liviu Dragnea are un interes personal, se vorbeste in scrisoare ca este despre interesul sau personal datorita vulnerabilitatii, a devenit un subiect foarte delicat pentru PSD, pentru ca orice retorica incearca sa construiasca, cat de necesare sunt pentru societate amnistia si gratierea, nu este crezuta de nimeni", a spus Barna.