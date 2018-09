"Daca in Comitetul Executiv vor fi persoane care nu sunt membre CEx, nu voi mai fi de acord sa particip la o sedinta la care sunt in sala ne-membri CEx si care mai iau si cuvantul si voteaza, pentru ca nu e statutar in primul rand. Cum s-a intamplat la Neptun: luau cuvantul ne-membri CEx. Mai si votau. Asta nu inseamna democratie in partid, si nu inseamna corectitudine si nu inseamna sa respecti statutul, cand iti aduci mitralierele intr-o sedinta, sa aiba curajul sa ii mitralieze pe cei care pur si simplu considera ca au un punct de vedere si trebuie sa il sustina", a spus Firea, miercuri seara, la Romania Tv, potrivit Agerpres.

Primarul general a mai precizat ca alaturi de Paul Stanescu si Adrian Tutuianu va propune citirea in cadrul CEx a scrisorii deschise prin care cei trei cer "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea partidului de catre premierul Viorica Dancila.

"Cu siguranta vom propune citirea documentului, pentru ca este normal sa fie citit inca o data, mai ales avand in vedere faptul ca astazi domnul Dragnea zicea ca a citit, dar de fapt nu citise, spunand ca noi ne-am dat cu Iohannis, SPP, SRI si cu statul paralel. Daca ar fi citit textul ar fi observat care sunt principiile noastre, pentru ce militam, in ce directie dorim sa mearga Partidul Social Democrat, guvernarea, coalitia majoritara. Ar fi observat aceste principii. Noi vom propune ca acest document sa fie dezbatut si - daca se va putea sau nu - si ajunge la un vot", a adaugat ea.

Potrivit lui Firea, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sunat lideri din Bucuresti si din tara pentru a-i anunta ca va propune in sedinta Comitetului Executiv excluderea primarului general din Partidul Social Democrat.

"Odata propusa excluderea, trebuie sa beneficieze de votul a doua treimi din membrii Comitetului Executiv. (...) Eu nu cred ca domnul Dragnea va strange doua treimi din Comitetul Executiv impotriva mea, pentru ca eu nu am incalcat statutul, nu am derapat de la linia partidului, de la programul de guvernare, de la principiul privind sustinerea majoritatii parlamentare", a declarat vicepresedintele PSD.