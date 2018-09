"Am luat decizia sa depunem o motiune simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru scaparea de sub control a pestei porcine, dupa refuzul majoritatii parlamentare de a constitui Comisia de ancheta care sa analizeze clar cine sunt responsabilii pentru scaparea de sub control a pestei porcine, am luat decizia sa apelam la aceasta parghie parlamentara, pentru a arata clar opiniei publice ca autoritatile din Romania nu au facut nimic din ceea ce trebuiau sa faca pentru a preveni pesta porcina si Romania este singura tara din UE in care pesta porcina a fost scapata de sub control, existand la ora actuala aproape 80% din cazurile de pesta porcina fiind in Romania", a afirmat presedintele PNL, potrivit Hotnews.ro.

De asemenea, Ludovic Orban a spus ca PNL va depune o motiune simpla si impotriva ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru "dezastrul pe care l-a provocat in finantele publice locale".

"Am luat dezicia de a chema la Parlament printr-o motiune si pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in special pentru dezastrul pe care l-a provocat in finantele publice locale, pentru faptul ca a refuzat sa respecte legea bugetului de stat, a refuzat sa respecte angajamentele anterioare ale Guvernului in privinta bugetelor locale, lasand un numar extrem de important de autoritati locale fara resursele necesare pentru asigurarea bunei functionari, blocand proiectele de investitii ale autoritatilor locale, de asemenea punand in pericol inclusiv absorbtia de fonduri europene in cadrul unor proiecte cu finantare de la bugetul UE", a adaugat Orban.