"Vineri, inspectorii judiciari s-au deplasat la Sectia parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii lucrarilor de inspectie avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor militari care au demarat cercetarile in cauza penala vizand incidentele din 10 august 2018. Conducerea PICCJ a fost anuntata cu o zi inainte cu privire la aceasta deplasare si nu a formulat nicio obiectie", se arata intr-un comunicat al Inspectiei Judiciare.

Potrivit IJ, inspectorii judiciari au solicitat, in temeiul art. 73 alin. (4) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, actele privind procedura de incepere a procesului penal in cauza, emise de procurorii vizati de sesizari, iar cu aceasta ocazie au fost ridicate, pe baza de proces-verbal, copii ale unor astfel de acte.

Inspectorii judiciari nu au avut cunostinta nici anterior si nici in timpul prezentei lor la PICCJ despre actele de urmarire penala pe care procurorii de caz urmau sa le efectueze in ziua respectiva. Ca atare, Inspectia Judiciara nu a verificat modul in care se desfasoara urmarirea penala si probatoriul aflat la dosarul cauzei, precizeaza sursa citata.

''Incercarea de atragere a Inspectiei Judiciare in spatiul disputelor politice, prin inducerea ideii ca inspectorii s-au aflat la PICCJ in ziua in care demnitari ai statului roman au fost audiati la acelasi parchet pentru a-i intimida pe procurorii de caz, constituie, in realitate, o presiune asupra Inspectiei Judiciare, avand un dublu scop: manipularea opiniei publice in sensul ca activitatea de inspectie s-ar situa in afara cadrului legal si deturnarea cursului verificarilor'', arata IJ.

Pe 20 august, Inspectia Judiciara anunta ca efectueaza verificari prealabile cu privire la procurorii militari Ionel Corbu si Bogdan Parlog, cei care au demarat ancheta in legatura cu modul de interventie a jandarmilor in timpul protestului din 10 august.