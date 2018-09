"M-as bucura sa fie prim-ministru doamna Cretu. Preluam la 1 ianuarie presedintia UE si va dati seama cat de bine o sa arate Romania cu doamna Dancila, cu domnul Andrusca si cu toti ceilalti", a afirmat Ponta, potrivit Agerpres.

Liderul Pro Romania sustine ca nominalizarea Corinei Cretu pentru pozitia de comisar european fost una dintre cele mai bune decizii ale sale ca premier.

"Corina Cretu este una dintre cele mai bune propuneri pe care eu am facut-o ca prim-ministru, pentru Romania vorbesc, pentru ca doamna Cretu are o echipa de oameni in jur, o echipa de oameni pe care nu ii cunoasteti ... Cu sprijinul lor am luat 15 miliarde de euro pana in 2016, 2012- 2016. Va dati seama ce inseamna 15 miliarde de euro? Bani care au intrat in Romania. Vorbesc la fonduri structurale", a adaugat Ponta.

Pe de alta parte, referindu-se la dezbaterea privind situatia Romaniei care va avea loc la inceputul lunii octombrie in Parlamentul European, Victor Ponta spune ca "nu are cine sa apere Romania".

"V-o inchipuiti pe doamna Dancila mergand in Parlamentul European sa le vorbeasca in engleza europarlamentarilor? Va dati in ce situatie suntem? Nu are cine sa ne apere in Parlament. Nu poate sa trimita vreun consilier", a adaugat presedintele Pro Romania, care este convins ca in PSD sunt foarte multi oameni "care sunt de 100 de ori mai buni decat Dancila".