Ponta a declarat, intr-o conferinta de presa, ca edilul Iasiului "este o mare pierdere pentru PSD".

"M-am vazut de dimineata cu domnul Chirica la Iasi. E un primar pe care Dragnea a facut o mare prostie ca l-a pierdut. (...) Am vorbit despre Romania si despre faptul ca, in 2016, toti am candidat si am facut campanie cu niste idei care, dupa 2017, s-au schimbat", a afirmat Ponta.

Chestionat daca primarul Iasiului ar urma sa devina membru Pro Romania, Ponta a spus: "M-as bucura", informeaza Jurnalul.ro.