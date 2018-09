"Am luat decizia de a face apel catre celelalte forte politice sa nu politizeze acest referendum, deja implicarea parsiva a lui Dragnea si lui Tariceanu in emiterea de mesaje risca sa compromita si sa afecteze comportamentul cetatenilor la acest referendum.

Apelez la liderii politici sa lase oamenii sa voteze, sa lase biserica, sa lase toti actorii implicati. Sigur, am luat decizia de a desemna reprezentanti la nivelul fiecarei sectii, lasam libertatea fiecarui membru simpatizant sa se pozitioneze in conformitate cu propria constiinta. Fiecare are libertatea sa decida cum voteaza" a declarat Orban, potrivit Hotnews.ro.

Ludovic Orban a sustinut referendumul pentru modificare definitiei familiei in Constitutie, insa parlamentarii au avut libertatea sa voteze "conform constiintei". Majoritatea acestora cu exceptia a doi deputati care au votat impotriva anul trecut, si alti 9 parlamentari care s-au abtinut - au votat in favoarea initiativei cetatenesti.