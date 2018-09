"Incercarea de atragere a Inspectiei Judiciare in spatiul disputelor politice, prin inducerea ideii ca inspectorii s-au aflat la PICCJ in ziua in care demnitari ai Statului Roman au fost audiati la acelasi parchet pentru a-i intimida pe procurorii de caz, constituie, in realitate, o presiune asupra Inspectiei Judiciare avand un dublu scop: manipularea opiniei publice in sensul ca activitatea de inspectie s-ar situa in afara cadrului legal si deturnarea cursului verificarilor", se arata intr-un comunicat al Inspectiei Judiciare.

Inspectia Judiciara mai sustine ca inspectorii judiciari nu avut cunostinta nici anterior si nici in timpul prezentei lor la Parchetul instantei supreme despre actele de urmarire penala pe care procurorii de caz urmau sa le faca in ziua respectiva, astfel ca nu au verificat modul in care se desfasoara urmarirea penala si probatoriul aflat la dosarul cauzei, informeaza News.ro.