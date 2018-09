Scrisoare deschisa catre liderii partidelor de opozitie



Domnule Presedinte Ludovic Orban,

Domnule Presedinte Dan Barna,

Mineriada din 10 august si modul catastrofal in care Guvernul Dancila a gestionat criza pestei porcine sunt, pe langa multe altele, motive mai mult decat suficiente pentru a scoate din Palatul Victoria cel mai prost cabinet de ministri.

Am redactat, in acest sens, o motiune de cenzura pe care am prezentat-o public. Pot accepta faptul ca nu ati dorit sa o semnati, fiind initiata de PMP, desi noi am sustinut fara rezerve toate demersurile opozitiei din ultimii doi. Si atunci cand PNL a initiat motiuni impotriva guvernelor conduse de Dragnea, si atunci cand USR a fost initiator.

Dincolo de orice calcule politice insa, discutam despre Romania si despre destinele a milioane de romani, umiliti zi de zi prin actiuni iresponsabile ale institutiilor statului. Acestea, orbite de lupte si interese politice diverse, au ajuns sa actioneze impotriva propriilor cetateni, asa cum a facut Ministerul de Interne prin plangerea penala total absurda a Jandarmeriei Romane, acuzand o lovitura de stat.

Fac apel la domniile voastre spre a strange randurile si a depune, impreuna, in numele intregii opozitii, o motiune de cenzura impotriva acestui guvern condus de un om care nu are decat un singur plan: sa distruga totul pentru propria salvare!

Acum este momentul cel mai potrivit. Maine va fi prea tarziu!

Romania are nevoie de un alt Guvern. Romanii asteapta actiune, nu justificari!

Cu onestitate si respect,

Eugen Tomac

Presedinte al Partidului Miscarea Populara