”Ne-am angajat ca, pana la finalul anului, sa fie stabilit cadrul legislativ in ceea ce priveste acest fond. (...) Insa, am primit din partea Ministerului Justitiei mai multe observatii decat este actul in sine. Sunt dezamagit ca am primit de la Ministerul Justitiei multe aspecte (...)”, a spus ministrul luni, in cadrul unei conferinte de presa.

Teodorovici a spus ca ministrul Tudorel Toader este mai mereu plecat in delegatie si acuza o lipsa de asumare din partea acestuia.

”Am avut o discutie cu Ministerul Justitiei, dar dansul a fost plecat in delegatie. Acum, iar a plecat in delegatie. Intre doua deplasari este greu sa faci un fond suveran.

Am senzatia ca exista o lipsa a dorintei de asumare. Este un proiect al Guvernului, tot stam, discutam (...). Este o fuga de asumare a unor decizii”, a mai spus Teodorovici, potrivit News.ro.