"Cam de o saptamana tot vad in spatiul public ineptia potrivit careia Liviu Dragnea mi-ar fi promis functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti. Am precizat acum o saptamana ca este o minciuna si am tratat subiectul cu o oarecare indiferenta. Dar vad ca se tot reia si, mai mult, se speculeaza pentru diverse interese, straine mie.

De aceea, mai spun inca o data pentru prosti si pentru manipulatorii de stransura: NIMENI NU NU MI-A DAT SI NU MI-A PROMIS VREODATA O FUNCTIE IN PSD. Niciodata, in 28 de ani de activitate in acelasi partid. Nici Liviu Dragnea, nici altcineva.

De altfel, cei care ma cunosc stiu bine ca nu as accepta asa ceva si ca niciodata nu am detinut o functie in partid prin aranjamente, ori pentru ca mi-a promis-o cineva. Este insa situatia altora care, veniti dimineata in PSD, primeau deja functii inalte pe la orele pranzului. Totusi, sa nu ma acuze pe mine de asa ceva si sa nu ma confunde cu ei. Eu nu particip la conspiratii si aranjamente", a scris Serban Nicolae intr-o postare pe Facebook.