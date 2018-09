Citu: Dragnea/Valcov si gasca lor de incompetenti corupti duc Romania in directia gresita

Senatorul liberal, Florin Citu, este de parere ca dupa un an si jumatate de guvernare sub Liviu Dragnea si Darius Valcov, Romania a ajuns sa fie a 68-a cea mai „competitiva” economie din lume, in timp ce acum doi ani era a 53-a.