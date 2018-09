"Cu acest discurs plin de ofense la adresa magistraturii in general, a Ministerului Public in special, actualul ministru al Justitiei va intra in istoria trista a justitiei si a politicii romanesti.

Discursul ne arata nivelul la care se afla institutia in holul careia poate fi vazuta zilnic statuia fondatorului Mihail Kogalniceanu, precum si nivelul la care se doreste a fi situata justitia din Romania", sustine procurorul general al Romaniei, potrivit antena3.ro.