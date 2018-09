"Suntem in perioada in care ies la suprafata deficientele majore in functionarea sistemului judiciar din Romania. Numai daca suntem in stadiul de a cunoaste realitatea, putem lua masurile necesare pentru imbunatatirea situatiei actului de justitie. Acum un an si ceva de zile cand spuneam ca justitia scartaie din toate incheieturile, unii m-au crezut, altii probabil ca nu m-au crezut, dar intre timp cred ca lumea incepe sa vada faptul ca justitia lui 2018 intr-o tara europeana nu este justitia aceea de natura sa garanteze, sa apere drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor", a spus Toader la Romania TV, potrivit Agerpres.

Facand referire la protestul de duminica al magistratilor, in fata Curtii de Apel Bucuresti, si la mesajul de sustinere a acestora transmis de catre procurorul general, Augustin Lazar, ministrul Justitiei a afirmat ca magistratii au un rol constitutional bine definit, acela de interpretare si aplicare a normelor juridice, iar procurorul general se afla intr-o grava eroare cand afirma ca justitia isi poate indeplini rolul de mentinere a echilibrului puterilor de stat.

"Prin intermediul CSM, magistratii (procurori sau judecatori) avizeaza consultativ modificarile la legile justitiei. Vorbim de separarea puterilor de stat, vorbim de competentele partajate dintre trei puteri ale statului. Fara a face o analiza pe fond a celor exprimate de catre protestatari, m-as referi la mesajul de sustinere transmis de procurorul general. Eu am spus deja, printr-un mesaj lansat in spatiul public, ca procurorul general se afla intr-o grava eroare. Am vorbit de eroare si nu de necunoasterea legii si a competentelor constitutionale. Procurorul general ne spune ca justitia a ajuns intr-un stadiu de maturitate si ca isi poate indeplini rolul de mentinere a echilibrului puterilor de stat. Este o afirmatie cat se poate de falsa, de gresita, pentru ca echilibrul trebuie mentinut intre cele trei puteri ale statului si nu poti fi judecator in propria cauza. Nu poate o putere sa le judece pe celelalte doua. De aceea avem o instanta de contencios constitutional; daca una dintre puteri iese din limitele constitutionale, daca se realizeaza un dezechilibru intre puteri, atunci singura abilitata, potrivit Constitutiei, este CCR de a solutiona conflicte juridice de natura constitutionala intre puterile statului", a explicat ministrul Justitiei.