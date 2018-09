"Declaratiile ministrului Teodorovici despre pachete de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate, reflecta o foame majora de bani a Guvernului. Ministrul de Finante a vorbit ca un contabil, nu ca un om care cunoaste sistemul de sanatate. Ceea ce spune este ca guvernul PSD este gata sa stoarca niste bani, chiar si de la cei mai saraci, chiar si cu riscul ca un segment de romani sa nu mai beneficieze de niciun ajutor medical. Ideea este o eroare chiar si din punct de vedere economic, nu doar social. Lasarea unor oameni in bataia vantului, cu riscul de a se imbolnavi si de a nu fi tratati, fara niciun fel de acces la servicii medicale va produce costuri economice importante, pe care, bineinteles, Guvernul PSD nu le calculeaza, cand se gandeste sa economiseasca taind dreptul unor romani la sanatate", a declarat Busoi potrivit unui comunicat de presa remis duminica AGERPRES.

Potrivit liberalului, ceea ce propune ministrul de Finante nu exista nicaieri in Europa.

"Solutia PNL de reforma a sistemului de sanatate, cu principii de dreapta, ale economiei de piata, este cu totul alta: functionarea descentralizata a sistemului public de asigurari, definirea pachetului de baza, care sa acopere toate necesitatile de baza (fara diferentiere intre toti asiguratii), incurajarea asigurarilor private pentru ceea ce nu acopera pachetul se baza (conditii de spitalizare preferentiale, un numar mai mare de investigatii decat cele din pachetul de baza etc.), acces la finantarea din fondul asigurarilor publice atat a spitalelor publice, cat si a celor private pentru a asigura, prin competitie, servicii de cea mai buna calitate pentru pacient. Pana acum, PSD mima public atentia pentru nevoile oamenilor in privinta serviciilor de sanatate. Ce zice ministrul Teodorovici arata ca Guvernul PSD, din incompetenta, din prostie si din cauza ca nu creeaza investitii care sa sustina cheltuielile crescute a ajuns sa nu mai aiba bani si se bucura la orice leu, chiar si de la romanii mai saraci", sustine Busoi.

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat vineri ca ar trebui facute schimbari in zona de Sanatate, de asigurari, subliniind ca platim toti, in functie de venit, mai mult sau mai putin, dar tipul de servicii primit este acelasi, ceea ce, in opinia sa, trebuie sa se opreasca".

Acesta a vorbit despre diferentierea tipurilor de asigurare, semnaland ca sunt 17 milioane de beneficiari si peste 5 milioane de platitori.

"Nu este corect, in primul rand, fata de dumneavoastra, contribuabil, fata de romani. Se face un calcul normal, logic, eficient si legal. (...) In functie de cat platesti CASS, sa ai mai multe variante: un prim pachet de baza, ai un alt venit, la care iti creste CASS-ul si implicit contributia mai mare, atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a spus Eugen Teodorovici.

Ministrul Finantelor a declarat sambata ca afirmatia sa privind pachetele de servicii medicale a avut in vedere posibilitatea ca fiecare asigurat sa-si poata adauga servicii medicale suplimentare.

"In primul rand, cred cu tarie ca fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea. Totodata, consider ca un sistem de servicii functional este acela care se bazeaza pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, nicidecum unul care sa duca la comportamente discriminatorii. In acest sens, declaratia mea a vizat o mai buna administrare a fondurilor in sistemul medical si, implicit, o imbunatatire a serviciilor medicale, nicidecum o adancire a inegalitatii sociale. Consider ca toti romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmatia mea a avut in vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat sa isi poate adauga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contributia la medicamente, ingrijirea la batranete sau in caz de invaliditate temporara sau permanenta, recuperare medicala etc.", a explicat ministrul Finantelor.