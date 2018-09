"Ne-am intalnit astazi pentru a arata ca presedintii din Transilvania ne dorim sa se inchida aceste subiecte si discutii in afara partidului, sa le discutam intr-un cadru statutar. Noi suntem de parere ca nu se pune problema unei schimbari, unei cereri de demisie din partea presedintelui si ca trebuie sa ramanem uniti in partid, in jurul conducerii si cei care au nemultumiri sa ni le spuna, sa incercam sa le lamurim, sa le rezolvam daca se poate. L-am sunat pe domnul Dragnea si i-am spus ca noi dorim ca dansul sa convoace CEx-ul. Subiectul principal nu este legat de remanieri, o sa vina pe parcursul discutiilor, subiectul principal este ca toti cei care au probleme sa spuna acolo, nu in afara partidului. Daca exista oameni... eu, personal, chiar nu stiu...daca exista oameni care discuta astazi despre schimbarea presedintelui, nu schimbarea, cererea de retragere sau de demisie, acestia sunt anti-PSD. Astazi PSD-ul are nevoie de cu totul alte lucruri", a declarat, pentru AGERPRES, Ioan Mang.

Intrebat daca are cunostinta de presupusa scrisoare critica la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, semnata de unii lideri locali ai partidului, presedintele organizatiei din Bihor a raspuns ca el, personal, nu a vazut asa ceva, descriind si atmosfera din partid ca fiind, cu o exceptie, "in regula".

"Eu, personal, nu am vazut o astfel de scrisoare si nici presedintii din Transilvania nu stiau de ea, dar nici ceilalti cu care am discutat, inclusiv domnul Paul Stanescu. Despre atmosfera din partid, exceptand cateva iesiri in presa ale unei colege, ca in rest nu au fost alte iesiri, celelalte lucruri sunt in regula. Necazul este ca electoratul nostru, membrii de partid ne intreaba ce se intampla, de ce nu isi vad de treaba. Pe toti ii intereseaza, si pe primari, si pe restul sa isi faca proiectele, sa mearga programul de guvernare inainte. Nu-i intereseaza tot felul de interese mai marunte sau mai mari si galagia din PSD, cum isi ridica unii poalele-n cap in fata presei, adica in afara partidului, a cadrului statutar. Practic, tot ce s-a prins pentru programul de guvernare pentru aceasta etapa este aproape totul realizat. Sunt unele nemultumiri pe diverse paliere, intr-un anumit judet, dar astea nu sunt motive sa ne razboim in partid", a mai declarat Ioan Mang.

Liderul PSD Bihor a mai precizat ca sambata dupa-amiaza au fost prezenti 11 lideri de organizatii judetene la intalnirea regionala pe zona Transilvaniei.