"O noua excrocherie pe care o pune la cale PSD (...) Practica europeana este aceea de existenta a unor standarde de cost, in special pentru lucrarile publice. In 2010, dupa o lunga dezbatere si o negociere, au fost adoptate prin hotarare de guvern standardele de cost de catre guvernul Boc din perioada respectiva. PSD a parut sa accepte aceste standarde de cost, mai mult decat atat, le-a si introdus ca obligatie de respectare intr-o ordonanta de urgenta - OUG 6/2017. Iata ca PSD s-a plictisit de standardele de cost, care-i constrang la proceduri de licitatie care sa duca la contracte in care costurile sa fie in jurul standardelor de cost. PSD vrea sa dea liber la furat, tot ce inseamna achizitii publice, desfiintand aceste standarde de cost, este o ordonanta de urgenta care inca nu a fost lansata oficial in dezbatere publica si pe care probabil PSD-ALDE vor s-o dea, tot asa, noaptea ca hotii, s-o bage pe sub usa sedintelor de guvern", a spus Ludovic Orban.

Liderul PNL considera ca fara standardele de cost, ar putea fi incarcata nota de plata pentru lucrarile publice si nu ar mai exista constrangeri in stabilirea costurilor lucrarilor.

"Desfiintand standardele de cost, urmaresc foarte clar sa nu mai fie conditionati de nicio constrangere in derularea procedurilor de licitatie si in contractarea lucrarilor serviciilor publice, astfel incat sa poata sa incarce nota de plata a cetateanului si sa jefuiasca linistiti bugetul fara sa mai fie legati de un act normativ care sa-i constranga in costurile pe care le stabilesc in contractele pe care le semneaza", a mai sustinut Orban.