Intrebat daca PNL ar accepta sa preia guvernarea in cazul in care ar trece motiunea de cenzura, Orban a raspuns ca in situatia in care nu ar fi posibile alegeri anticipate, PNL s-ar putea angaja in preluarea guvernarii, cu obiectivul de a organiza alegeri cat mai repede.

"PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Ceea ce ne dorim este sa ajungem la guvernare prin alegeri. Actuala structura a Parlamentului este o structura care nu mai reflecta vointa reala a cetatenilor. 80% dintre cetateni nu mai suporta PSD si considera ca Romania se indreapta intr-o directie gresita. Din cand in cand, cand se produc astfel de mutatii profunde in optiunile oamenilor sunt necesare alegeri anticipate. Daca nu sunt posibile alegeri anticipate, sigur ca in ultima instanta ne putem angaja la a sigura guvernarea Romaniei, dar cu un obiectiv foarte clar de a organiza alegeri cat mai repede pentru ca ai cu adevarat legitimitate atunci cand te prezinti in fata cetatenilor si cand cetatenii te voteaza pentru programul de guvernare cu care te prezinti", a declarat presedintele PNL, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban a fost prezent sambata la Ramnicu Valcea, la Reuniunea Regionala a Organizatiilor PNL din Oltenia, unde, alaturi de presedintii organizatiilor liberale din Valcea, Gorj, Dolj, Olt si Mehedinti a semnat "Angajamentul Partidului National Liberal pentru dezvoltarea Regiunii Oltenia".

Documentul face referire la proiecte de investitii in infrastructura de transport - autostrada Pitesti-Sibiu si o autostrada Calafat-Craiova-Lugoj, navigabilitate pe Dunare, spital regional la Craiova, dezvoltarea retelei feroviare, in special a unei retele feroviare rapide, atragerea investitiilor private, dezvoltarea educatiei.