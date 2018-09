Romanii din diaspora ar trebui sa dea in judecata Ministerul de Interne pentru manipularea si minciuna duse la paroxism.

A sustine ca, pe 10 august, romanii care au venit in tara pentru a-si exprima nemultumirea fata de Guvernul Dragnea-Dancila au fost trimisi de statele din care provin pentru a da o lovitura de stat arata cat de limitati sunt acesti oameni care conduc astazi destinele Romaniei. Doar comunistii ii priveau cu atata ura si dispret pe romanii care nu mai suportau umilintele regimului si plecau din tara. In Romania anului 2018, nu exista nicio diferenta intre linia de propaganda a fostului PCR si cea a PSD.

Prin aceste declaratii, Carmen Dan insulta, in mod direct, statele cu care avem relatii speciale, fiind impreuna parte a Uniunii Europene si a NATO.

Cum pregatim noi Presedintia Consiliului Uniunii Europene, acuzandu-i pe europeni ca ne trimit cetatenii in tara pentru a schimba cu forta ordinea in stat?

Carmen Dan are obligatia de a oferi public explicatii referitoare la enormitatile pe care le debiteaza. Sa ne explice, de asemenea, de ce insista in a minti si a aduce, in mod constant, deservicii Romaniei? De ce insista, cu atata incrancenare, sa arunce totul pe umerii unor conationali care au vrut doar sa traga un semnal de alarma actualei guvernari care impinge tara in afara Uniunii Europene.

Romani, indiferent unde locuiti, Romania este tara voastra. Dati-o in judecata pe aceasta impostoare care s-a agatat de scaunul ministerial si va denigreaza, in numele statului roman, acuzandu-va de tentativa de lovitura de stat. Astfel de actiuni nu pot ramane nepedepsite. Demnitatea romanilor este mai presus de iresponsabilitatea unor politicieni cu minte ingusta.