"Romania nu e nici pe departe cea mai corupta sau tara cu cele mai mari probleme din Uniunea Europeana. Desigur, alte tari nu au "agentii" politici pe care noi ii avem noi la Bruxelles. Germania, Olanda, Italia nu au un Siegfried Muresan, o Monica Macovei sau alti reprezentanti ai opozitiei de la Bucuresti. Atunci cand vine vorba de apararea intereselor propriilor state, eurodeputatii din alte tari au o pozitie comuna. La noi, cativa europarlamentari urmaresc denigrarea tarii, considerand ca astfel isi castiga capital electoral", precizeaza Marian Cucsa, in cadrul unui comunicat de presa dat publicitatii vineri, infromeaza Agerpres.

Cucsa afirma ca unii politicieni ai opozitiei au "propagat" manipulari si dezinformari, care au creat pe plan extern o imagine negativa a tarii noastre.

"Cu doar trei luni pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, Romania intra in lumina reflectoarelor la nivelul Uniunii Europene, din cauza dorintei sadice a unor reprezentanti la Bruxelles de a pune la colt tara noastra. Romania se afla din nou in situatia de a fi subiect de discutie in Parlamentul European ca urmare a solicitarilor venite din partea prietenilor europeni ai reprezentantilor opozitiei din Romania. Manipularile si dezinformarile pe care le-au propagat reprezentantii opozitiei, alaturi de unele grupari care se prezinta ca fiind drept civice, nu au facut decat sa creeze o imagine negativa a tarii noastre. Acesti politicieni nu inteleg un lucru: prin externalizarea disputelor din tara, de pierdut are Romania. Tara noastra este tinuta in continuare la poarta Schengen pentru ca in tara avem politicieni care tin capul plecat si care atunci cand vine vorba de criticat propria tara sunt primii. Politicienii din Romania trebuie sa inteleaga insa ca Bruxelles-ul nu este Stambulul din trecut. Politicienii care isi asuma rolul de yes-meni si se duc la Bruxelles ca la Inalta Poarta afecteaza interesele Romaniei", sustine vicepresedintele ALDE.

Potrivit acestuia, Romania nu a avut si nu are nici pe departe probleme precum cazurile ING, cel mai recent din Olanda, sau Volkswagen, din Germania, privind emisiile de noxe, Romania fiind "pusa la zid" pentru ca avem prea putini lideri politici care sa vorbeasca in exterior.

"Acei politicieni care vor folosi prilejul dezbaterii din Parlamentul European pentru a spune ca Romania ar trebui sa fie sanctionata isi tradeaza tara pentru 30 de arginti. Am vazut genul acesta de comportament la oamenii din guvernarea Ciolos, iar acesti politicieni fac mari deservicii Romaniei. Politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta acolo. Este unul dintre motivele pentru care votul de anul viitor, de la alegerile europarlamentare, este asa de important", conchide Marian Cucsa.