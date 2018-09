"Am fost citat ca martor in legatura cu afirmatiile de lovitura de stat. Am fost intrebat daca am elemente in sprijinul afirmatiilor mele si le-am prezentat procurorului. Tot ce am avut de spus am spus in fata procurorului", a declarat Liviu Dragnea la iesirea de la Parchetul General, unde a fost audiat timp de aproximativ o ora si jumatate, informeaza News.ro

Chestionat daca le-a spus procurorilor despre finantarea externa a protestului din 10 august, Liviu Dragnea a raspuns: "Ce le-am spus dumnealor nu va pot spune dumneavoastra". El a mai sustinut ca nu a primit informari nici de la SRI, nici de la MAI.

Intrebat cine este vinovat pentru violentele din 10 august daca Jandarmeria a actionat legal, Dragnea a rasuns: "Cei care au organizat aceste violente".