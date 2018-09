"Sunt aproape doi ani de cand domnul Dragnea detine puterea si in Guvern si in Parlament si, in loc sa vorbeasca de lucrurile importante intr-o guvernare (...), a vorbit numai de dosare, de stat paralel si tot acolo ajunge, tot la Parchet. (...) Eu nu cred ca Dragnea a fost chemat ca sa se vada daca a fost o lovitura de stat pentru ca stiu cu totii, este absolut evident pentru orice om de bun simt, ca nici n-a fost vorba de patru criminali care-l pandeau la Hilton, nici de lovitura de stat. (...)

Cred ca a fost chemat ca martor pentru ca, din toate datele care au aparut in public si pe care eu le-am aflat ca fost prim-ministru, actiunea violenta din 10 august a fost o actiune premeditata, organizata si executata de catre Carmen Dan, nu la conducerea si coordonarea doamnei prim-ministru, care era trimisa in vacanta, ci a domnului Dragnea. Cel care a provocat, a orchestrat, a anuntat cu vreo 3-4 zile inainte de 10 august si a vrut sa beneficieze de acele violente a fost chiar Dragnea si pentru asta, mai devreme sau mai tarziu, cu siguranta trebuie sa raspunda si legal," a declarat, vineri seara, la Digi 24, fostul premier Victor Ponta, potrivit News.ro.