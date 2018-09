"Cred ca acest referendum va avea un impact politic si e evident ca acesta este si obiectivul PSD, de a initia referendumul acum. Acest partid spera sa aiba beneficii de pe urma convingerilor oamenilor si da, cred ca referendumul trebuie privit si in aceasta cheie politica. Noi, ca partid, suntem constienti ca intram in patru randuri de alegeri, europarlamentare, prezidentiale, locale si parlamentare si avem strategii pentru toate acestea", a afirmat europarlamentarul, otrivit Agerpres.

El a refuzat sa cuantifice acest impact, sustinand ca nu este sociolog.

In timpul conferintei de presa, liberalul a criticat actiunile actualului Guvern al Romaniei, despre care a afirmat ca are credibilitate scazuta la nivel european din cauza "trasnailor din Justitie".

"Din pacate, Romania este condusa de un prim-ministru in care UE nu are incredere, un prim-ministru despre care UE stie urmatoarele lucruri, incearca sa slabeasca Justitia statului de drept, gireaza acapararea institutiilor de catre politic, a girat violente ale institutiilor din subordinea sa in fata unor protestatari pasnici pe 10 august, conduce economia Romaniei in directia gresita", a mai spus Siegfried Muresan.

Referindu-se la alegerile europarlamentare, Muresan a mentionat ca programul electoral va fi realizat impreuna cu alegatorii si ca in platforma program se va afla instituirea unui set unic de norme de absorbtie a fondurilor structurale pentru toate statele europene bazate pe bune practici, cu reguli simple, transparente si controale reduse.

"Doar europarlamentarii PNL vor putea livra in viitorii cinci ani ce promit cetatenilor in campanie. Europarlamentarii PSD sunt izolati la socialistii europeni. Socialistii europeni insisi sunt slabi in foarte multe state europene si de aceea tolereaza PSD in randurile lor, pentru ca au nevoie de 10 maini care sa voteze din partea PSD din Romania. Daca socialistii europeni ar fi mai puternici, s-ar distanta de PSD pe care-l vad ca face multe lucruri gresite", a declarat eurodeputatul PPE.

In context, el a mai spus ca europarlamentarii ALDE au votat saptamana trecuta impotriva grupului politic din care fac parte la nivel european, iar partidele noi din Romania nu sunt membre ale formatiunilor politice europene, astfel incat nu au influenta in politicile europene.

Europarlamentarul Siegfried Muresan a vizitat, vineri, primul complex de crestere a suinelor din judetul Tulcea afectat de PPA si apoi s-a intalnit cu peste 50 de liberali in cadrul unei dezbateri pe tema politicilor europene.