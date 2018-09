Solicit Guvernului sa isi respecte angajamentele asumate prin LEGE!

La inceputul anului 2018, 10 miliarde de lei au fost luate de la primarii, prin “marea revolutie fiscala” a PSD.

Guvernul PSD, prin vocea Prim-ministrului, ministrului Finantelor, presedintelui PSD, a facut trei promisiuni:

- Rectificarea bugetara va fi pozitiva;

- Sumele pierdute vor fi recuperate in integralitate la rectificarea bugetara;

- Niciun buget al unei localitati in 2018 nu va fi mai mic decat cel din 2017;

Nimic, nici macar o promisiune nu a fost respectata. Dimpotriva, in 60% dintre cazuri, Guvernul a taiat bani de la bugetele locale. S-a ajuns la situatia critica in care nu se asigura nici macar cheltuielile minimale de functionare. Sunt cazuri in care nu se asigura banii pentru plata salariilor.

PNL Sibiu considera necesara depunerea unei motiuni simple impotriva Ministrului Finantelor publice, principalul responsabil pentru nerespectarea Legii Bugetului de Stat, pentru incalcarea grosolana a angajamentelor fata de primari si presedintii de CJ, pentru blocarea de investitii benefice pentru viata si dezvoltarea comunitatilor locale.

Ministerul Finantelor sa iasa public si sa explice de ce nu au fost prevazuti acesti bani si cum se explica faptul ca mii de angajati din subordinea primariilor vor ramane fara bani de salarii. Sa spuna oamenilor de ce vor fi inchise camine de batrani, centre de plasament si mii de angajati din sistemul de protectie sociala isi vor pierde locurile de munca.

Sumele pentru comunitatile locale prin rectificarea bugetara reprezinta un nou afront PSD-ALDE la adresa comunitatilor locale. O incalcare a angajamentelor, o noua tradare!

Calcarea in picioare a propriilor angajamente fata de alesii locali si cetatenii pe care ii reprezinta a fost de la inceput politica regimului Dragnea. Reprezinta o dovada clara a lipsei de respect pentru comunitatile locale si alesii locali.