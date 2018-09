"Aici la Olt, vreau sa fiu foarte sincer, toate problemele pe care le avem in partid, sigur sunt opinii, sunt pareri, sunt personalitati foarte multe, le discutam in partid si eu fac si pe aceasta cale apel la unitate la toti colegii, nu numai din judetul Olt, din toata tara, pentru ca am promis in 2016, in campania electorala, am venit cu un program de guvernare bine articulat si la aceasta ora suntem in grafic, sa spun asa, cred ca prioritatea noastra numarul unu si pana la urma si a Romaniei este sa avem majoritate parlamentara, sa mentinem coalitia cu ALDE, sa avem guvern si sa ducem la bun sfarsit tot ce am spus in 2016, adica programul nostru de guvernare. Sigur ca sunt discutii, pareri diferite, am spus mai inainte lucrul asta, dar va spun ce cred eu, daca ar fi sa aleg, eu stiu, intre un om, o persoana, un coleg, un prieten si Romania as alege Romania. Asa si la partid. Daca ar fi sa aleg intre un coleg, o persoana, un prieten si PSD, as alege PSD", a spus Paul Stanescu, potrivit Digi24.

Paul Stanescu a reafirmat ca obiectivul PSD este indeplinirea promisiunilor pe care le-a facut in 2016.

"Discutii sunt continue, avem anumite opinii, anumite idei, anumite pareri, sigur ca nu suntem toti, pentru ca, si intr-o familie, nu toata lumea e in consens. Sigur ca discutam anumite lucruri, ceea ce facem, dar (...) un lucru ramane clar: mai departe programul de guvernare, legile justitiei, codul penal si codul de procedura penala, codul administrativ, legea finantelor publice locale, legea finantelor publice locale, legea pensiilor, care trebuie sa intre in Parlament, deci avem obiective foarte importante si eu am facut apel la colegii mei sa lase frustrarile la o parte, supararile, toti avem suparari, si la serviciu si acasa si in partid avem suparari, dar tinta noastra este ce am promis romanilor in 2016, asta trebuie sa facem, programul de guvernare, dus pana la capat. (...) Eu am spus de partid, persoanele sunt efemere, toti suntem efemeri si, mai ales in anumite functii, nimeni nu e batut in cuie intr-o anumita functie. Eu am spus ce-mi doresc sa faca PSD", a declarat vicepremierul Stanescu.