"Organizarea festivalurilor minoritatilor sexuale si ale altor organizatii care promoveaza principii antifamiliale si imorale ar trebui condamnate cu fermitate si poate chiar scoase in afara legii. In acest context, sunt dispus sa sustin toate organizatiile si asociatiile, care isi propun sa protejeze copiii de influientele negative", a afirmat presedintele tarii la Congresul familiei, potrivit News.ro.

De asemenea, Dodon considera ca actiunile promovate de minoritatile sexuale „ofenseaza valorile si moralitatea publica, iar astfel de „propaganda” nu ar trebui sa aiba loc in societatea moldoveneasca.

Declaratiile au fost facute de catre presedintele moldovean in discursul rostit la Congresul familiei, care are loc in perioada 14-16 septembrie, la Chisinau.