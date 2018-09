"La acest moment pare a fi doar o lupta pentru putere si o reglare de conturi in interiorul PSD, nu am vazut diferente majore, semnificative de abordare a problemelor Romaniei intre cele doua grupari. Chiar i-am vazut aseara pe doi dintre opozanti iesind de la o conferinta judeteana in care aveau aceeasi abordare legata, de exemplu, de legile justitiei si de amnistie. Ati vazut cu totii si declaratiile doamnei primar Gabriela Firea pe anumite chestiuni, care nu sunt foarte mult diferite, in ceea ce priveste chestiunile economice, in ceea ce priveste nepriceperea din administratie absolut toti liderii din PSD, ca sunt cu Dragnea, ca sunt impotriva lui Liviu Dragnea, au dovedit pana acum aceeasi abordare periculoasa pentru viitorul Romaniei si acelasi stil habarnist si nepasator fata de adevaratele probleme ale Romaniei. Nu exista in opinia noastra PSD-isti buni, PSD-isti rai", a spus Busoi intr-o conferinta de presa, intrebat cum vede actuala situatie din PSD, informeaza Romaniatv.net.

Busoi a precizat faptul ca Executivul trebuie sa plece pentru a nu face face Romania de rusine odata cu inceperea Presedintiei Romaniei la nivelul Consiliului UE.



"Este foarte adevarat ca in acest moment, asa cum este condusa Romania, asa cum isi impune presedintele PSD, Liviu Dragnea, vointa, asa cum arata Guvernul Romaniei condus de doamna Dancila, trebuie sa fie o prioritate absoluta ca acest Guvern sa plece din fruntea Romaniei, cel mai tarziu la 31 decembrie, pentru a nu face si Romania de rusine odata cu inceperea Presedintiei Romaniei la nivelul Consiliului UE si daca din acest conflict cresc sansele pentru ca acest Guvern sa fie debarcat, cu atat mai bine, dar altfel, asteptari ca lucrurile se vor imbunatati in functie de o grupare sau alta care va castiga puterea in PSD eu, personal, nu am", a spus liberalul.