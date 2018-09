"E un pacat al nostru, al guvernantilor in general, ca ne uitam doar la costurile directe si niciodata la cele indirecte si aceasta se leaga si de acel mesaj pe care il dau mereu si anume ca Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva pentru romani in special ca tara, pentru ca gandim bugete, sa spunem, sau in fine solutii, in functie de cati bani avem. Si atunci cand vorbim de sanatate, in general, si in special de zonele in care oamenii isi pierd vietile, ca vorbim de diabetul juvenil, ca vorbim de boli cardio nu avem voie sa gandim contabil. Deci punem banii ca vietile oamenilor sa fie salvate", a spus Eugen Teodorovici.

Acesta a mentionat ca, in sedinta de guvern de joi, s-a aprobat o hotarare de guvern potrivit careia 3.500 de copii care au probleme de diabet de tip 1 vor avea tot ce inseamna dispozitive pentru monitorizare permanenta si dispozitive pentru a injecta insulina necesara, informeaza Agerpres.

"Din partea noastra ca Minister de Finante si Guvernul in ansamblu nu avea aceasta abordare care a fost, din pacate, in anii trecuti, si anume "acestia sunt banii, de aici te descurci". Nu, dar in acelasi timp, din partea Ministerului Sanatatii si din partea Casei de Sanatate, mai ales, trebuie sa vina o abordare diferita. Adica un plan national trebuie facut in felul urmator: nu pleci de la cati bani ai alocati, ci spui clar care este nevoia in Romania pe acest tip de boala, sa spunem. Si dupa aceasta, Guvernul este obligat sa caute finantarea pentru a rezolva aceste probleme", a afirmat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finantelor crede ca Guvernul ar trebui sa aloce sumele necesare acolo unde Ministerul Sanatatii vine si fundamenteaza foarte clar faptul ca fara acei bani se pierd vieti in Romania.

"Zona aceasta de Sanatate, sa ne uitam foarte atent, are undeva la 8 miliarde de euro, daca nu ma insel, pe an, Casa de Sanatate, 8 miliarde de euro. Categoric, daca stam si ne uitam la modul in care se cheltuie acesti bani vom gasi multe miliarde, hai sa zic nu de euro, ci de lei, care se pot reloca sau utiliza intr-un mod mult mai eficient. Sunt multe schimbari care pe zona de Sanatate trebuie sa se intample. Ca vorbim de tipul de asigurare. Platim, stiti foarte bine, cu totii, indiferent de venit, mai mult sau mai putin, dar tipul de servicii pe care le primim in schimb este acelasi. Ca vorbim de zona de asigurare medicala, acolo unde avem structuri care pe de o parte elibereaza acele asigurari, abonamente medicale, dar si presteaza serviciu medical. Ceea ce trebuie sa se opreasca. Acest lucru nu este posibil", a declarat Eugen Teodorovici.

De asemenea, acesta a mentionat ca exista situatii in care spitalele au cheltuieli si costuri diferite, de la spital la spital, cu produsele alimentare pentru cei din spital, sau cu produsele medicale.

"Este o zona in care, pana la final de an, atunci cand se face bugetul pe 2019, lucrurile se vor discuta si se va face intr-un mod foarte asezat pentru ca tot ce inseamna bani astazi cheltuiti in mod ineficient sa fie cheltuiti acolo unde dumneavoastra spuneti ca sunt lipsuri. Pe de alta parte, spuneam de un cadru legal foarte necesar pentru ca privatul sa vina in sprijinul statului pentru ca impreuna sa putem face lucrurile cat mai bine pentru cei care au nevoie", a afirmat Eugen Teodorovici.

Acesta a spus ca este vorba de o vina colectiva si nu vrea sa dea vina pe cineva anume. In ceea ce priveste diferentierea tipurilor de asigurare, ministrul a spus ca sunt 17 milioane de beneficiari si peste 5 milioane de platitori.

"Nu este corect fata de dumneavoastra, in primul rand, fata de dumneavoastra ca si contribuabil, fata de romani. Se face un calcul normal, logic, eficient si legal. Nu pot sa inteleg ca avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sanatate, nu pot sa inteleg cum banii se duc in continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activitati rudimentare, care nu aduc nimic in plus unui copil, sau unui parinte, sa fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un parinte sa stea cu grija daca ii doarme copilul si nu stie daca se mai trezeste, 3-4 copii mor......In functie de cat platesti CASS sa ai mai multe variante: un prim tachet de baza, ai un alt venit la care iti creste CASS-ul si implicit contributia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finantelor a spus ca va discuta cu Ministerul Sanatatii pentru a vedea care este modificarea legislativa si care este impactul, iar apoi schimbarea va fi facuta cat mai repede.